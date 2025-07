Beautiful Anticipazioni Americane | Bill non lascerà morire Liam curerà il suo cancro ma in modo illecito!

Nelle puntate americane di Beautiful Bill ha scoperto che suo figlio Liam sta molto male e che presto morirà di cancro. Lo Spencer non ha alcuna intenzione di permetterlo e troverà molto presto una soluzione illecita e pericolosa per curare il figlio. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in arrivo anche su Canale5?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Bill non lascerà morire Liam, curerà il suo cancro... ma in modo illecito!

#SPOILER #USA: 14 LUGLIO • Finn, Deacon e Sheila piangono la scomparsa di Luna. • Bill attende impazientemente un miracolo per Liam. • Bridget e Finn ammirano la resilienza di Liam dopo tutto quello che ha dovuto sopportare. • Bill porta Liam via

