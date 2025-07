Montecorvino manufatti abusivi e illecito smaltimento rifiuti | denunciato imprenditore

Prosegue l’impegno nel contrasto dei reati ambientali da parte dell’ Arma dei Carabinieri Forestali e del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos sul territorio della Provincia di Salerno. L’ennesimo intervento che ha visto impegnato personale del Nucleo carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana e personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos ha consentito dopo lunghe ore di ricerca di accertare che il titolare di un’azienda bufalina, da tempo attraverso un accurato sistema di condotte interrate e pozzetti, in violazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, smaltiva illecitamente gran parte dei reflui zootecnici (liquami) prodotti dal bestiame presente in azienda ma anche delle superfici aziendali in un fosso canale che dopo un tragitto di circa 200 metri raggiungeva il fiume Tusciano. 🔗 Leggi su Zon.it

