Lo aveva fortemente richiesto Tudor e sarà accontentato. Dopo una serrata trattativa manca ormai solamente l’annuncio ufficiale per il ritorno alla Juventus di Francisco Conceicao. Per l’esterno offensivo portoghese, come riportato anche da Sky Sport, è stato raggiunto il totale accordo con il Porto, con il giocatore stesso che ha confermato la propria rinuncia al 20% della cessione, ovvero circa 6 milioni di euro che gli sarebbero spettati in quanto proprietario di una parte del cartellino. Con un documento ufficiale e firmato, il tutto è stato comunicato direttamente alla SAD, la società portoghese proprietaria del cartellino, permettendo così di superare anche l’ultimo ostacolo per la chiusura della trattativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, accordo totale per Conceicao: confermata la rinuncia al 20% della cessione