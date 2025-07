Se il buongiorno si vede dal mattone (quello della tua casa, tartassata), allora l'esordio politico di Silvia Salis, appena eletta Sindaco di Genova, √® stato un vero colpo da maestro. O, per restare in tema con la sua carriera da atleta, una martellata in faccia a chi ha una casa o la affitta per tirare avanti. Appena salita sul podio del potere locale (forse confondendolo con quello olimpico), la Salis non ha perso tempo: tra le sue primissime mosse ha lanciato un colpo secco gi√† in fase di riscaldamento. Ecco infatti l'aumento dell'IMU, con l'aliquota che salir√† dallo 0,78 all'1,06 per cento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Silvia Salis, l'esordio del martello: tasse in faccia e memoria corta