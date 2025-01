Isaechia.it - Grande Fratello, Amanda Lecciso importunata da Bernardo durante la festa: sui social scoppia la polemica

Quella che doveva essere una allegra serata a tema Antica Roma si è tramutata in poco tempo in un vero e proprio campo di battaglia, che ‘dell’Antica Roma’ aveva davvero molto poco.laa tenere banco non è stata solo la furibonda lite fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che ha addirittura portato la regia a censurare immagini e video, ma anche il comportamento inopportuno di Bernando Cherubini ai danni di.Mentre tutti i gieffini (esclusi ovviamente i due litiganti) festeggiavano e brindavano con tanto di look a tema, ildi Jovanottiun ballo si è letteralmente appoggiato da dietro alla gieffina, portando quest’ultima ad abbandonare a gambe levate laincredula e basita. Arrabbiata,si è appartata in giardino.Il web per ovvi motivi è impazzito.