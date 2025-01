Sport.quotidiano.net - Fattore Retegui. Entra e la Dea segna. Il bomber a quota 15

Leggi su Sport.quotidiano.net

Effetto Mateo. L’Atalanta senza il suo cannoniere, da Natale in poi, ha rallentato, con tre pareggi consecutivi in campionato e la sconfitta nella semifinale di Supercoppa. Senza, fermo dal 22 dicembre per un problema muscolare, due complicati pareggi sui campi di Lazio e Udinese e con la Juventus lo svantaggio dopo la rete di Kalulu, fino appunto all’ingresso in campo, al 65’, dell’argentino naturalizzato italiano. E con lui la Dea è tornata are e a costruire occasioni, che in realtà i nerazzurri contro la Juve avevano creato anche nella prima ora (un paio di conclusioni di Lookman e un contropiede di Pasalic) ma consono arrivate opportunità più nitide, come il contropiede fallito nel finale da Zaniolo. Questione tattica, con l’ ex Tigre la squadra nerazzurra attacca con più profondità l’area e apre maggiori spazi.