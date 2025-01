Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo La Beltrami pronta per il Vèlodrome

Il Teammette nel mirino la prima gara stagionale e lo striscione finale deldi Marsiglia. E nel frattempo annuncia tutti i particolari dell’organico per la nuova stagione che sta già entrando nel vivo. L’avventura per la squadra reggiana del contesto Continental, che ha sede a Praticello di Gattatico, inizierà in Francia il prossimo 2 febbraio con il Gran Premio di Marsiglia. Si tratta di una piccola classica di apertura di stagione, impegnativa, con un tracciato di 170 chilometri caratterizzato da un dislivello totale di circa 2mila metri con passaggi su varie salite destinate a fare selezione. Gran finale nella suggestiva cornice dello Stadio, scenario che accende l’immaginario degli appassionati di. Tra le squadre partecipanti ci sono Cofidis, Decathlon, Groupma, Israel, lotto e molte altre.