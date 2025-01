Lanazione.it - Casse d’espansione. Orme, il primo lotto di lavori finanziato

Una ’valvola di sfogo’ del torrenteper mettere in sicurezza da alluvioni Martignana e la stessa Empoli, ovverosia una cassa: verrà costruita nel fondovallee adesso è statoper quasi sei milioni di euro ildei, pur non avendo ancora una tempistica esatta. Ma il passo avanti è decisivo. Ricordiamo che anche nel recente passato la zona è stata interessata da allagamenti, in caso di forti piogge. Nel 2013, frazione di Montespertoli in parte, e in parte di Empoli, venne interessata da un’alluvione che provocò diversi danni. Vi fu anche un’inchiesta della Procura della Repubblica (con due assoluzioni ingrado). Al di là della vicenda giudiziaria, c’è il dato di fatto che il Comune di Empoli ha messo nero su bianco nei giorni scorsi: "Sulla base degli studi idraulici della Regione Toscana, Ufficio del Genio civile, considerati gli allagamenti verificatesi nel corso degli anni, con conseguenti danneggiamenti alla proprietà pubblica e privata, occorre – si spiega – prevedere interventi di mitigazione del pericolo idraulico sul torrentee sul rio Piovola".