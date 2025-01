Ilnapolista.it - Sebastian Coe sembra il candidato perfetto alla presidenza del Cio: è un politico pieno di contraddizioni

La Sueddeutsche conferma cheCoe saràdel Comitato Olimpico Internazionale. L’inglese è pronto a spodestare Bach dpoltrona più importante del Cio. L’annuncio dello stesso Coe è stato particolare. Un mix di politica e marketing, l’ha fatto in “un luogo speciale. Il 68enne aveva invitato i giornalisti britannici al 21esimo piano di un grattacielo nel quartiere londinese di Stratford. Lì la vista si apriva su un’area che dieci anni prima era stata «520 ettari pieni di fango e discariche», come ha detto Coe. E qualunque animale selvatico strisciasse lì intorno, dice Coe, «non vedeva la luce del giorno da quasi 60 anni»“.La scalata di Coedel CioCoe ha proprio il phisique du role da presidente del Cio. “Non è solo un ex campione olimpico dei 1500 metri ed ex deputato conservatore, presidente della World Athletics Association, ed è radicato nella politica sportiva da tre decenni, ha guadagnato milioni di dollari nel settore delle pubbliche relazioni e del marketing.