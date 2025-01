Ilrestodelcarlino.it - Rita, le Befane nel destino: "Ne ho 210"

di Sandro Franceschetti E’ nata il giorno dell’Epifania e vent’anni fa, per il 50esimo compleanno, un’amica le ha regalato proprio una befana. "Con l’inconfondibile naso aguzzo, la scopa e il sacco per i doni o il carbone", raccontaUberti, marottese, che da allora di bambole raffiguranti la befana, per il suo genetliaco, ne ha ricevute molte altre, tanto che oggi ne possiede un’autentica collezione. "E’ così – conferma, marottese, molto conosciuta perché da più di mezzo secolo lavora nella gioielleria di famiglia, fondata dal babbo Ginesio -. Dopo quel primo regalo ‘a tema’, tante mie amiche hanno ‘copiato’ l’idea, cominciando a portarmi a ogni compleanno una befana, tanto che oggi ne ho più di 210". Di vari tipi e provenienze. "Alcune fatte a mano direttamente dall’amica di turno – riprende la signora Uberti -, altre arrivate anche dall’estero.