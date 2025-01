Gamberorosso.it - Dall’involtino infiammato che porta infezioni al dolcetto che soffoca: ecco i cibi più pericolosi al mondo

Provocanomento, avvelenamento, infortuni. Sono iche possono condurre anche alla morte, se non vengono seguite le giuste regole di consumo. Non tutti isono innocui, lo sanno bene in Giappone che ogni anno registrano vittime permento da mochi, o i social addicted che sanno benissimo quanto una caramella può spaccarti la mascella.IpiùalFire paanÈ l’involtinopiù pericoloso del. È realizzato con una foglia di palma indiana detta betel, farcita con zucchero, frutta secca e spezie imbevute di alcol, poi viene infilato fiammante in bocca al cliente dal venditore ambulante stesso per creare un’esperienza irripetibile dal sapore particolare (molto fresco, alcuni commentano) e dal risvolto adrenalinico. Sì, perché il fire paan indiano è lo street food più pericoloso del