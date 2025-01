Banca Ifis lancia un’Opas per il 100% di Illimity Bank

Leggi su Ildenaro.it

(Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) volontaria per acquisire ildelle azioni di, offrendo un corrispettivo totale di 298 milioni di euro. Per ogni azione di, propone 3,55 euro, suddivisi in 0,1 azionidi nuova emissione e 1,414 euro in contanti, basandosi sul prezzo ufficiale delle sue azioni al 7 gennaio 2025.L’operazione, approvata dal board guidato da Ernesto Fürstenberg Fassio, mira a integrare, quotata sul segmento Star di Euronext Milan e guidata da Corrado Passera, nel gruppo. L’obiettivo è consolidare la leadership nello specialty finance, ampliare la base clienti Pmi, entrare in nuovi segmenti di mercato e rafforzare la presenza nei Npl.Le sinergie attese ammontano a circa 75 milioni di euro l’anno, suddivise tra l’aumento della produttività per cliente (25 milioni) e l’integrazione dei business e delle strutture di governance (50 milioni).