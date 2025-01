Amica.it - Nelly Furtado mostra le vene varicose: «un ricordo di famiglia»

Se c’è una cantante che, negli Anni 2000, ha influenzato lo stile di tanti ragazzi e ragazze dell’epoca, questa è sicuramente. Classe 1978, canadese ma di origini portoghesi,non si è mai omologata a colleghe come Britney Spears, Christina Aguilera e Jessica Simpson. Al suo beauty look acqua e sapone ha così spesso alternato, già all’epoca, make up artistici ma anche molto sexy, mentre conquistava le classiche musicali mondiali con hit come I’m Like a Bird e Promiscuous. Oggi, a distanza di pochi mesi dall’uscita del suo ultimo album 7 che ne segna il ritorno sulla scena musicale,ha deciso di andare oltre la musica e di raccontare, sul suo profilo Instagram, la magia del make up e dell’abbigliamento contenitivo, facendosi portavoce di un bel messaggio di Body Positivity.