Oasport.it - Italia e la maledizione degli infortuni prima delle Olimpiadi. Ma a Parigi 2024 i big (tra cui Sinner) vennero ben sostituiti

Leggi su Oasport.it

La Cerimonia d’AperturaInvernali di Milano Cortina 2026 avrà luogo il prossimo 6 febbraio e successivamente i Giochi ci terranno compagnia per sedici giorni di grandi emozioni, con più di cento gare che assegneranno titoli nell’edizione a cinque cerchi che avrà luogo alle nostre latitudini. Diversi azzurri hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti tra neve e ghiaccio, con il sogno di conquistare le medaglie di fronte al proprio pubblico.Unastelle più attese è indubbiamente Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del Mondo generale di sci alpino. Alzare al cielo la Sfera di Cristallo è un’impresa mastodontica e infatti la valdostana è l’unica donnana a esserci riuscita, tra l’altro durante l’inverno ha vinto ben dieci gare nel massimo circuito internazionale itinerante e si è laureata Campionessa del Mondo di gigante, ma oggi si è infortunata.