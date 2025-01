Tuttivip.it - “Il provvedimento per Helena”. Grande Fratello, si è messa malissimo. Caso scoppiato, è il caos

La tensione nella Casa delè alle stelle. Il televoto che vedeva in ballottaggioPrestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini è stato improvvisamente annullato a soli due giorni dalla prossima puntata del reality. La notizia è arrivata direttamente dai canali social ufficiali del programma, che hanno comunicato la chiusura del televoto in vista di undisciplinare che potrebbe cambiare il corso del gioco.Secondo quanto trapela, ilsembra inevitabilmente collegato alla recente lite esplosiva traPrestes e Jessica Morlacchi, durante la quale la modella brasiliana avrebbe scagliato un bollitore a terra in un momento di furia. L’episodio ha diviso l’opinione pubblica, con molti spettatori che chiedono una sanzione esemplare.