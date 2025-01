Ilrestodelcarlino.it - Il futuro di Marina: "Dal boom al deserto. Mi auguro una svolta con il nuovo sindaco"

"Daldi Mercatali aldi De Pascale. È questa la traiettoria che ha seguitodi Ravenna in questi ultimi decenni. E confido nella nuova amministrazione per invertire il trend delle ultime quattro che sono state a dir poco disastrose. Come hanno dimostrato anche nella recente vicenda del senso unico su viale delle Nazioni". Si toglie qualche sassolino dalle scarpe Marino Moroni, presidente della Pro loco del paese. Iniziamo dal senso unico su viale delle Nazioni. Cosa ne pensa? "Che serve a poco e gli operatori e i cittadini non lo vogliono. Ma andiamo con ordine. Del provvedimento si parla da 20 anni, lo si è valutato e si è sempre giunti alla conclusione che non era la soluzione al problema. Problema che si verifica pochi giorni l’anno: conviene gestire puntualmente le poche criticità, invece che introdurre un’inutile e dannosa innovazione.