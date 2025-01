Ilrestodelcarlino.it - Aperto nel 2009. Ha 283 posti per la sosta

Il parcheggio della stazione lato Vigne è stato più volte al centro dell’attenzione in questi anni, con danneggiamenti alle auto e ai veicoli in genere. Uno si è verificato anche pochi giorni prima di quello della notte tra sabato e domenica, sia pure con danni minori ai veicoli. Il parcheggio venne inaugurato ufficialmente il 14 novembre 11, una delle prime opere pubbliche della giunta Lucchi, realizzato nell’area antistante all’ingresso nord della stazione ferroviaria, nel quartiere Vigne. La nuova area messa a disposizione 283auto per lagratuita, andando così a dare risposta alle esigenze dei pendolari e di chi frequenta per ragioni di lavoro o di studio la zona della stazione. Oltre alla realizzazione del parcheggio, l’intervento effettuato, per un importo di 1 milione e 500mila euro, aveva compreso anche la costruzione di una nuova strada, lunga 500 metri, di collegamento fra via Cervese e via Montecatini, di una pista ciclabile e di un marciapiede, la riqualificazione delle vie Trovanelli, XXVI aprile, San Pier Damiani, Goldoni, Pirandello, Sacco e Vanzetti, Beltramelli, Bellaria e del parcheggio di via Vigne.