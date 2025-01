Dilei.it - Stefano De Martino a Sanremo? Lui smentisce a La Volta Buona: “Lo guarderò da casa”

Leggi su Dilei.it

Deè a tutti gli effetti uno dei volti di punta della Rai. Il suo Affari tuoi sta facendo segnare ascolti record, e cresce l’attesa per lo Speciale Lotteria Italia dello show, in onda il 6 gennaio in prima serata su Rai 1. Un appuntamento importante per il conduttore partenopeo, che alcune voci vorrebbero anche tra le papabili guest star del Festival didi Carlo Conti. Chi sogna di vederesul palco dell’Ariston, tuttavia, potrebbe dover attendere: ai microfoni di La, infatti, l’ex protagonista di Amici ha spiegato che, almeno quest’anno, seguirà la kermesse daDe? La sua rispostaUn’ascesa inarrestabile quella diDe, da concorrente di Amici a volto di punta di Rai 1. Il conduttore partenopeo condurrà infatti uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico italiano, quello di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, e il suo futuro sul piccolo schermo appare molto luminoso.