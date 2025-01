Sport.quotidiano.net - Promozione. Mesola raggiunto al 90esimo. Valsanterno a un solo punto

Bentivoglio 11 BENTIVOGLIO: Lipparini, Cacciapuoti, M. Marchesi, Callegari, Ribello, M. Marchesi, Mezzetti, D’Errico, Raspadori, Fiorentini, Santaniello. All.: Evangelisti.: Calderoni, Lucci, Biolcati, Paganini, Marcolini, Guariento, Mantovani, Neffati, Allegrucci, Cantelli, Davo. All.: Cavallari. Arbitro: Nid Bella di Bologna. Reti: 70’ Allegrucci (M), 89’ Fiorentini (B). Pareggio fra Bentivoglio e, nella sfida valida per la diciottesima e prima giornata di ritorno. Le due squadre arrivano al match separate da sole 6 lunghezze in classifica, con i padroni di casa del Bentivoglio a quota 31 e reduci dalla vittoria sul Masi Voghiera nell’ultimo turno prima della sosta. Gli ospiti delinvece arrivano al match da campioni di inverno a quota 37 e reduci dalla vittoria sul campo del Petroniano.