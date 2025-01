Terzotemponapoli.com - Lorenzo Pellegrini, il Napoli insiste

, con il super goal di ieri sera nel derby, sembra essersi ripreso squadra e tifosi. Tuttavia le sue doti continuano a piacere a Conte e a Manna. Il ventottenne è giunto ad un’età importante, alla maturità calcistica. I dissensi con la società capitolina potevano spingere la dirigenza azzurra a puntare per l’immediato e per il futuro su un calciatore dalle innegabili qualità., ilvaluta la formula giustaSecondo La Repubblica, ilper, centrocampista della Roma, per il quale sta valutando la formula giusta dell’operazione: “L’altro nome forte sul tavolo del mercato è quello diche sta maturando l’idea di lasciare la Roma. Il capitano giallorosso accarezza la possibilità di rilanciarsi con Antonio Conte: ha un ingaggio alto (6 milioni a stagione) fino al 2026, quindi ilsta valutando la formula dell’operazione.