Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Sensi troppo lento. Caprari con coraggio. Mota non crea nulla

TURATI 6. Graziato dai legni, imparabili i due gol. Bello ed efficace il tuffo su Viola. D’AMBROSIO 4. Imperdonabile, da uno esperto come lui, l’ingenuità che condanna i compagni all’inferiorità numerica. Reagisce a Mina e va sotto la doccia all’ora di gioco. IZZO 5,5. Tiene Felici come può, va a muso duro con Mina. Poi, anche lui, tramonta. CALDIROLA 5. Sta a guardare Zortea che calcia e soffre non avendo riferimenti con Piccoli. Una partita in affanno. BIRINDELLI 6. Da un suo spunto nasce il rigore, nel finale un cross sballato può diventare pareggio. BONDO 5,5. Gioca con un giallo sul groppone e regge come può, senza rischiare. Prezioso nel suo essere filtro, davanti spreca una palla buona sul destro.5. Giocate lente e prevedibili. Lontano dalla forma migliore, manca il passo e così non riesce a essere l’uomo in più.