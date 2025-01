Lanazione.it - La Befana festeggiata sotto l’acqua. Regali e sorrisi per i bambini. Anche per i ricoverati in pediatria

L’antipasto delle Befane è andato in scena ieri in una giornata di festa sebbene disturbata dalla pioggia. A Viareggio al quartiere Varignano, a Capezzano, a Camaiore, a Pietrasanta la vecchina più amata daiha fatto visita per portare doni e dolciumi. E’ stataunabenefica e solidale. Come quella dei vigili del Fuoco che ieri hanno portatoainei reparti didell’ospedale Versilia e dell’ospedale San Luca di Lucca. Ladei Vigili del Fuoco ha visitato iregalando loro, donando calze dell’associazione San Francesco e idei vigili del fuoco, del personale Unicef e la Polizia di Stato. A Camaiore invece sono stati raccolti fondi che saranno destinati all’ospedale Mejer di Firenze. L’evento è stato organizzato dal rione Nocchi e da alcune attività commerciali.