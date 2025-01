Inter-news.it - Abraham: «Milan ha mostrato coraggio e fame. Siamo forti!»

Tammy Abraham ha così parlato nel post-partita di Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri con il punteggio di 3-2. IL COMMENTO – Tammy Abraham si è espresso in questi termini a Italia1 dopo Inter-Milan, sfida che è valsa la Supercoppa Italiana ai rossoneri grazie al gol allo scadere dello stesso inglese: «Sono molto contento per la squadra e i tifosi. Abbiamo giocato con fiducia, dimostrando di essere una squadra forte. Il gol lo dedico a mia moglie, ai miei figli e a tutta la famiglia».