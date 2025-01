Mistermovie.it - Mister Movie | Markus “Notch” Persson annuncia Minecraft 2

” Peon, il celebre creatore di, ha recentemente alimentato la curiosità dei fanndo un progetto che potrebbe essere il “successore spirituale” del celebre gioco di sopravvivenza. Nonostante l’assenza didal franchise dal 2014, anno in cui ha venduto Mojang a Microsoft per 2,5 miliardi di dollari, l’interesse per una continuazione del suo lavoro rimane altissimo.È davvero in arrivo2?class="wp-block-heading">In un recente thread sui social media,ha discusso apertamente delle sue idee per un nuovo gioco. Attualmente è impegnato nello sviluppo di un roguelike tradizionale, combinato con un dungeon crawler in prima persona, ispirato a titoli come Legend of Grimrock e Eye of the Beholder. Tuttavia, ha anche lasciato intendere che potrebbe considerare un gioco nello stile di, qualora i fan lo richiedessero.