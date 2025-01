Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia la partita, leggero turnover per Santarelli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-MILANO DIDALLE 20.3011-13 Ricezione imperfetta di Chirichella. Adigwe cerca le mani del muro come può e riesce nell’impresa.10-13 Pipe di Orvosova. Adigwe contiene il bagher ma il pallone tocca il tabellone luminoso appeso al soffitto.10-12 Termina largo il servizio di Orvosova con il pallone che termina vicino ai piedi di.9-12 Primo tempo di Schoelzel.9-11 Diagonale vincente di Adigwe che va al servizio.TIME OUT8-11 MONSTER BLOCK!! Muro perfetto di Orvosova sull’attacco in parallela di Lanier.8-10 Attacco senza rincorsa di Adigwe che cerca le mani del muro senza trovarle.8-9 Ricezione peretta perche rimane avanti.8-8difende l’attacco in parallela di Adigwe ma pasticcia in ricezione consegnando una free ball a