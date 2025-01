Quotidiano.net - Odio social su Cecilia Sala, insulti e banalità: “E adesso chi paga?”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 gennaio 2025 – La vita di una 29enne italiana è appesa a un groviglio di interessi diplomatici, i genitori chiedono cautela per la delicatezza del momento, eppure l’italiano medio del ‘chi gliel’ha fatto fare’ si sente in dovere di emettere sentenze e magari dare anche qualche dritta ai servizi segreti con il suo dumbphone (il contrario di intelligente) divenuto ormai protesi del suo arto. Lei,, sdraiata per terra senza un cuscino nella cella delle punizioni del carcere di Evin, Teheran, come ha spiegato con commozione sincopata sua madre, Elisabetta Vernoni. Una che ha capito che non c’è nulla da ’capire’ perché ’capire’ non è un concetto che si addice alle motivazioni del regime teocratico d’Iran, sempre più debole, dopo le perdite inflitte agli Hezbollah, la caduta di al-Assad in Siria e le sconfitte militari subite da Israele, e dunque ancora più pericoloso in questa fase.