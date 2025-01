Lanazione.it - Nuovo anno, il messaggio del Presidente dell’ACF Arezzo, Massimo Anselmi

, 4 gennaio 2025 – In occasione dell’inizio del 2025, il, ha inviato undi motivazione e ottimismo per il, delineando gli obiettivi raggiunti e le prospettive future della squadra e della società. “Amo guardare al futuro” ha esordito il“Sono sicuro che l’calcistico che ci attende riserverà crescita e soddisfazioni. Per quanto concerne la Prima Squadra siamo in linea con gli obiettivi prefissati e con alcune prestazioni di temperamento abbiamo conquistato partite importanti, crescendo in personalità, fattore per una squadra giovane come la nostra di lavoro e abnegazione. Nelle attività si deve sempre cercare di maturare ed anche come Società stiamo raggiungendo risultati di rilievo per la realtà che rappresentiamo”.