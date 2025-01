Rimini i conti tornano 35 milioni per gli stipendi

Sport.quotidiano.net - Rimini, i conti tornano 3,5 milioni per gli stipendi

Settimi in classifica, settimi come monte. Inizia un nuovo anno e, come di consueto, arriva il momento di mettere sotto la lente le spese lorde dei club di serie C. Gli ingaggi, per intenderci. Prendendo questi numeri, come al solito, con le pinze. Considerando la somma lorda tra gli emolumenti fissi contrattuali (contratti a tecnici e giocatori, per dirne alcuni), i premi contrattuali (ad esempio premi singoli come il numero di gol segnati, o di squadra, come promozione, play off) e i diritti d’immagine (che però sono a bilancio per sole 4 squadre), tra i 57 club considerati (sono escluse le squadre Under 23 di Atalanta, Juve e Milan, che sono a bilancio alla base in serie A) si va dagli 11,6di euro del Catania ai 723.425 euro della neopromossa Clodiense. Dopo il Catania ci sono Avellino (10,2) e Benevento (9,7).