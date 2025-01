Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’ultimo saluto a Bernardelli: "Da sempre legato alla comunità"

L’amministrazione comunale di Reggiolo partecipa al lutto della famigliaper la morte di Ivo, già sindaco del paese nella prima metà degli anni Settanta: "Un amministratore pubblicoreggiolese". "In questi ultimi anni ha collaborato con l’assessoratocultura dimostrando competenza, interesse e passione, tanto da donareun centinaio di opere d’arte, collocate nell’edificio Volare, sede delle associazioni di volontariato, oltre che in un’ala di palazzo Sartoretti" è il messaggio del sindaco Roberto Angeli e della giunta comunale. Ivoaveva 86 anni. Era stato pure presidente della società Autobrennero e fu l’artefice della scelta dell’apertura del casello dell’A22 in paese, che inizialmente non era prevista per la forte vicinanza al casello di Pegognaga.