Incendio in casa al culmine di lite furibonda tra fratelli

Ascoli, 3 gennaio 2024 – Un piccoloè stato innescato in un appartamento del quartiere di Porta Maggiore ad Ascoli Piceno aldi unafra. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in via Cellini dove i due uomini, entrambi di oltre 50 anni, hanno avuto una. Improvvisamente uno dei due ha incendiato una porta. Nella palazzina risiede un vigile del fuoco che è stato il primo a intervenire e tenere la situazione sotto controllo fino all’arrivo dei colleghi nel frattempo allertati. I carabinieri hanno identificato i dueascolani verificando eventuali profili penali a loro carico, in particolare per colui che ha materialmente appiccato l’