Alessio Boni sarà il padre di Leopardi nella nuova mini-serie su RaiUno

tra i protagonisti di “– Il poeta dell’infinito”, laRai dedicata al noto poeta, filosofo e scrittore, che andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio in prima serata, alle 21.30, su. Il celebre attore bergamasco, amatissimo dal pubblico, interpreterà il ruolo dell’austero, il Conte Monaldo.La fiction, che lo scorso agosto è stata presentata all’81esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è una grande produzione in costume, ambientata e girata tra Recanati, le Marche, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna Bari e la Puglia. Coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, segna la prima regia televisiva di Sergio Rubini.Composta da due puntate dalla durata di 100 minuti, vuole restituire alle nuove generazioni un ritratto inedito, se pur storicamente coerente, del grande Giacomo: bambino prodigio, adolescente ostile ai genitori come un moderno teenager, poeta romantico, filosofo e pensatore politico, primo esistenzialista della modernità.