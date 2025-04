.com - Jeff Bezos sarà l’ospite d’onore dell’Italian Tech Week 2025: l’Italia protagonista dell’innovazione globale

Leggi su .com

, fondatore di Amazon, Blue Origin e delEarth Fund,, in programma a Torino dall’1 al 3 ottobre presso le OGR (Officine Grandi Riparazioni). L’evento, punto di riferimento per l’ecosistema tecnologico europeo, attira ogni anno oltre 15.000 partecipanti da tutto il mondo.IndiceIl significato della presenza dialItalian: una piattaforma internazionale per l’innovazioneL’ecosistemaitaliano in espansioneUn evento chiave pernel panoramaIl significato della presenza dialLa partecipazione dialrappresenta un segnale potente per l’industriaitaliana. Il tema dell’edizione, “The Wave Ahead”, celebra l’innovazione e chi anticipa i cambiamenti nei settori più strategici: intelligenza artificiale, clima, spazio, salute e mobilità.