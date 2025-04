Anteprima24.it - Della Valle (M5S): “325 milioni in sanzioni per la Terra dei Fuochi. L’UE conferma: fondi per bonifiche mai usati con serietà”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“L’Italia ha già versato 325di euro ineuropee per non aver bonificato ladei. E continua a pagare 80.000 euro al giorno. Un fiume di denaro pubblico sprecato mentre le comunità convivono da anni con discariche abusive, tumori e veleni sotto.”È quanto dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Danilo, commentando la risposta ricevuta dalla Commissione europea a un’interrogazione parlamentare da lui presentata – di cui è primo firmatario – in merito alla recente sentenzaCorte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per la mancata tutelasalute e dell’ambiente nei territoricosiddettadei.“La Commissione – prosegue– ci ha appenato ciò che denunciamo da tempo: ieuropei per bonificare ci sono, ma l’Italia non li ha mai utilizzati con