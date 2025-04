Australia errore nella fecondazione in vitro | impiantato l’embrione sbagliato Una donna scopre che il bambino non è biologicamente suo

Leggi su Open.online

Un sogno di genitorialità trasformato in un incubo. È accaduto a unainche, dopo aver ricorso allainper avere un figlio, ha scoperto che ilche aveva dato alla luce non era,parlando, suo. L’, che ha sconvolto la vita della coppia, è avvenutoclinica Monash IVF di Brisbane, una delle strutture più prestigiose del Paese nel campo della fertilità. Tutto è venuto a galla quando la coppia ha chiesto di trasferire gli embrioni rimanenti in un’altra clinica. Durante il procedimento, però, i medici hanno notato una stranezza: c’era un embrione in più, quello che pensavano fosse stato, ma che in realtà apparteneva a un’altra coppia.Le scuse della clinicaLa clinica ha immediatamente riconosciuto l’e ha assicurato il pieno supporto alla coppia.