Cosa rischiano i calciatori indagati per le scommesse sui siti illegali? Ecco ciò che dice la legge

, ci risiamo. La notizia dell’inchiesta della Procura di Milano, con ben 12 giocatori, rappresenta un altro scandalo per il pallone italiano, che poi è lo stesso vecchio dell’estate 2023, ma con nuovi dettagli e nuovi nomi, anche di primo piano della Serie A del passato e del presente. Non solo i protagonisti Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, che hanno già pagato con una lunga squalifica, oppure Alessandro Florenzi e Nicolò Zaniolo, che pure erano già stati coinvolti, senza sanzioni. Ma anche Mattia Perin e Weston McKennie della Juventus, Leandro Paredes (oggi alla Roma) e Angel Di Maria (Benfica) che all’epoca dei fatti pure giocavano in bianconero, il difensore della nazionale Raoul Bellanova, il centrocampista del Torino Samuele Ricci che sarà uno dei pezzi pregiati nel prossimo mercato, Matteo Cancellieri del Parma, Cristian Buonaiuto (Padova) e Junior Firpo (Leeds).