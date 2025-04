Roma al lavoro Lazio nel mirino | Pellegrini e Rensch in gruppo

Roma sta arrivando il momento della verità. I giallorossi si sono lasciati alle spalle il pareggio per 1-1 con la Juventus e desiderano continuare su questa strada, avvicinandosi così al 4° posto. L’obiettivo è quello di strappare il pass per la prossima edizione della Champions League, per quanto la concorrenza sia spietata. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno necessariamente uscire vincitori dal prossimo derby con la Lazio, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una stracittadina estremamente delicata, con in palio punti pesanti e non solo.Claudio Ranieri ha diretto la consueta seduta di allenamento in quel di Trigoria, in vista della sfida con i biancocelesti. Buone notizie per il coach di Testaccio, con Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch che si sono allenati insieme al resto del gruppo. Sololaroma.it - Roma al lavoro, Lazio nel mirino: Pellegrini e Rensch in gruppo Leggi su Sololaroma.it Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta arrivando il momento della verità. I giallorossi si sono lasciati alle spalle il pareggio per 1-1 con la Juventus e desiderano continuare su questa strada, avvicinandosi così al 4° posto. L’obiettivo è quello di strappare il pass per la prossima edizione della Champions League, per quanto la concorrenza sia spietata. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno necessariamente uscire vincitori dal prossimo derby con la, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una stracittadina estremamente delicata, con in palio punti pesanti e non solo.Claudio Ranieri ha diretto la consueta seduta di allenamento in quel di Trigoria, in vista della sfida con i biancocelesti. Buone notizie per il coach di Testaccio, con Lorenzoe Devyneche si sono allenati insieme al resto del

Incidenti sul lavoro, a Roma l'iniziativa della Cgil per il referendum: "Nel Lazio 107 morti nel 2024". Lavoro: Cgil, sabato 12 aprile all'ex Mattatoio di Roma iniziativa su salute e sicurezza. Nel 2024 nel Lazio la media di infortunio mortale è di 9 lavoratori al mese, di cui 75 solo a Roma. UN SUCCESSO L’EVENTO “ROMA AL LAVORO”. Lavoro, a Roma e nel Lazio è record di occupati nel 2024. Ma resta la difficoltà nel trovare profili qualificati. INVITO STAMPA - Evento “Roma al Lavoro! Cerchi lavoro? Incontra le aziende con Roma Capitale” - GIOVEDÌ 10 APRILE. "Fermiamo la strage sul lavoro", la Cgil di Roma e Lazio si mobilitata per i cinque referendum. Ne parlano su altre fonti

Lazio-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Domenica sera va in scena il derby della Capitale tra Lazio e Roma che mette in palio non solo l'orgoglio di vincere la sfida più attesa della città, ma anche un posto in Europa. (ilmessaggero.it)

Lazio-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il derby in tv e in streaming - A guidare l'attacco dei biancocelesti avanti in classifica per due punti rispetto ai giallorossi, ci sarà Castellanos. Ranieri ritrova Saelemaekers dopo la squalifica ... (romatoday.it)

Incidenti sul lavoro, a Roma l’iniziativa della Cgil per il referendum: “Nel Lazio 107 morti nel 2024” - Sabato 12 aprile la Cgil ha organizzato a Roma un incontro sul tema della sicurezza sul lavoro, in vista del referendum dell'8 e 9 giugno ... (fanpage.it)