Alcaraz e Musetti a Barcellona Zverev e Berrettini a Monaco Il WTA 500 di Stoccarda promette spettacolo

Prosegue con quattro tornei tra ATP e WTA la stagione sulla terra battuta durante la settimana che va dal 14 al 20 aprile. Gli uomini dopo il Masters 1000 di Montecarlo si spostano adi Baviera per due tornei di categoria ATP 500, mentre le donne dopo il weekend di Billie Jean King Cup tornano sul circuito con lo storico 500 die il 250 di Rouen.14- 20 APRILEENTRY LIST ATP 500ENTRY LIST ATP 500DI BAVIERAENTRY LIST WTA 500ENTRY LIST WTA 250 ROUENLorenzo(ITA) during his second match at theRolex Masters in Monte Carlo, on April, 9, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COMGUIDA IL SEEDING ALo scorso anno in Catalogna l’attesa era tutta per Rafa Nadal, che tornava a calcare i campi in terra rossa verso quello che era l’ultimo obiettivo della sua carriera, ovvero i Giochi di Parigi.