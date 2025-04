Ilrestodelcarlino.it - Camionista urta cantiere in A14: il tir si ribalta e lui muore / Video

Cesena, 11 aprile - Tragedia lungo l’A14, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Cesena. A perdere la vita, intorno alle 11 di questa mattina, è stato unche conduceva un mezzo con rimorchio di un’azienda cesenate che trasportava farina. La motrice del suo mezzo hato uno dei veicolo di servizio, di quelli che avvisano gli utenti dell’autostrada della presenza di lavori lungo la carreggiata in lento movimento. RAVAGLIA 11/04/25 CESENA INCIDENTE MORTALE IN AUTOSTRADA A14 Ed è proprio contro il segnale sul furgone che si è scontrato il mezzo pesante, il cui conducente ha perso il controllo. Come conseguenza all’impatto, il rimorchio si è inclinato, rovesciandosi su un lato e disperdendo così parte del contenuto sull’asfalto. La dinamica di quanto accaduto ha fatto immediatamente scattare l’allarme, dal momento che la situazione è fin da subito parsa gravissima, tanto che la richiesta di aiuto è stata immediata.