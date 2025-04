Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla stazione diservizi per la mobilità domenica mattina torna l'appuntamento con la gara podistica Appia Run tre i percorsi previsti su 5 diverse pavimentazioni partenza e arrivo saranno a Caracalla tra le strade interessate dalla manifestazione di domenica mattina la più antica e la Appia Pignatelli via delle Sette Chiese San Saba di Porta Ardeatina e via Cilicia deviazione per 9 linee di bus sempre domenica ma la sera all'Olimpico si giocherà il derby Lazioil piano viabilità prevede divieti di sosta torno allo stadio e aree di parcheggio dedicate alle due tifoserie entro le 16:30 di domenica chiusure e su Viale di Tor di Quinto sui Lungotevere Diaz Cadorna Fellini della e Oberdan su Ponte Duca d'Aosta e sul Piazzale Maresciallo Giardino sono 18 le linee del trasporto pubblico che raggiungono l'area del Foro Italico tutti i dettagli sumobilita.