Alessandria Ambrosio quanto è alta e i segreti beauty dell’angelo di Victoria’s Secret

Top model e storico angelo di, Alessandraè una delle modelle più famose del mondo. Di origini brasiliane, è conosciuta per rappresentare una bellezza statuaria frutto di uno stile di vita sano e di una cura costante per l’alimentazione e l’allenamento. Eccoe i suoiper mantenersi sempre bella e in forma.Alessandra, altezza e routine di allenamento della top modelClasse 1981, la super top brasiliana Alessandra177 cm e, grazie alla sua statura e al fisico scolpito, ha incarnato per anni una delle modelle “perfette” del noto brand di lingerie, dividendosi la passerella con altre super top come Kendall Jenner, Adriana Lima e tante altre. Dalla bellezza tipicamente sudamericana, con la pelle ambrata e i capelli castani, Alessandra è da sempre una delle modelle più apprezzate e ricercate per via del suo fisico perfetto e per la bellezza solare e naturale.