Cremonese-Juve Stabia | le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Lombardi e campani si giocano uno scontro diretti cruciale per tentare di accedere direttamente alla semifinale playoff.si giocherà domenica 13 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI grigiorossi sono quarti in classifica con 52 punti e hanno vinto ben tre delle ultime quattro partite, l’ultima di queste sul campo della Reggiana. La squadra di Stroppa, imbattuta da cinque turni, vuole blindare a tutti costi la propria posizione.Gli stabiesi inseguono a 49 punti e in caso di vittoria agguanterebbero proprio i grigiorossi al quarto posto. La squadra di Pagliuca è reduce da tre vittorie consecutive contro Modena, Cesena e Salernitana e non vuole smettere di stupire andandosi a prendere quei playoff che sarebbero il coronamento di una stagione straordinaria per una neopromossa.