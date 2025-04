Ilrestodelcarlino.it - Gioielli d’oro rubati in casa a un’anziana: denunciata la colf

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 11 aprile 2025 – Gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Ascoli Piceno hanno risolto un caso di furto in abitazione, riuscendo a recuperare dei monili in orodonna di 81 anni. La responsabile del furto, secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, sarebbe una donna italiana di 47 anni, collaboratrice domestica della vittima. La vicenda ha preso avvio dalla denuncia del figlio dell’anziana, che aveva notato l’assenza di alcuniall’interno dell’abitazione della madre. Non essendo presenti segni di effrazione su porte o finestre, e non riscontrandosi elementi riconducibili all’azione di ladri professionisti, i sospetti si sono concentrati su coloro che avevano accesso abituale alla. L’uomo si è dunque rivolto alla Polizia di Stato, che ha immediatamente avviato gli accertamenti.