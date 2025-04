Violenza incontro alla Pascoli di Aversa con esperti genitori e la madre di Santo Romano

Violenza, quello andato in scena ieri all'Istituto Comprensivo "G.Pascoli" di Aversa, dove esperti si sono confrontati su un tema quanto mai attuale, alla presenza di genitori e studenti. Un'occasione per fornire strumenti concreti alle famiglie, per riconoscere i segnali di disagio e imparare a gestire dinamiche spesso sottovalutate.

Violenza, incontro alla "Pascoli" di Aversa con esperti, genitori e la madre di Santo Romano. CASAGIOVE - Violenza di genere, evento di sensibilizzazione dell’IC Moro-Pascoli presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. Aversa, stop ai doppi turni al liceo Fermi: nuovi spazi per gli studenti. Protesta degli studenti dell’istituto Mattei di Aversa: “Distributori e soluzioni tempestive”. Ne parlano su altre fonti

