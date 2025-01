Oasport.it - Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica degli stipendi: Bagnaia cresce, ma Marquez è mister X

Leggi su Oasport.it

Il Mondiale2025 prenderà il via nel weekend del 28 febbraio-2 marzo col GP della Thailandia. Sarà il circuito di Buriram a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, caratterizzata da ben 22 Gran Premi e che durerà più di otto mesi, concludendosi il 16 novembre a Valencia. Si preannuncia grande spettacolo in giro per tutto il Pianeta, i centauri sono pronti a fronteggiarsi per la conquista del titolo iridato. Si accendono i motori e ne vedremo davvero delle belle. Francescopunterà a rimettere il naso davanti a tutti dopo aver perso il duello con Jorge Martin: il piemontese sarà sempre in sella alla Ducati ufficiale per inseguire la terza corona, mentre lo spagnolo ha lasciato la Ducati Pramac e si è accasato alla Aprilia. Marcè diventato un nuovo pilota ufficiale della Ducati e punta a tornare grande con la scuderia di Borgo Panigale.