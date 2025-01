Calciomercato.it - Il Milan riparte da Conceicao: “Grande carisma, ma club confuso” | ESCLUSIVO

Le dichiarazioni di Abdelmajid Sbaoui sul Diavolo dopo la conferenza stampa del tecnico al centro sportivo di CarnagoE’ tempo di cambiamenti in Casa. Domenica sera ilrossonero ha deciso di esonerare Paulo Fonseca e di affidarsi a Sergio.Ilda: “, ma(LaPresse) – Calciomercato.itLa presentazione del nuovo allenatore è avvenuta nell’ultimo giorno dell’anno, prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove Pulisic e compagni giocheranno la Supercoppa Italiana.A margine della conferenza stampa di, calciomercato.it ha intervistato Abdelmajid Sbaoui. Con il giornalista di beIN Sports si è fatto il punto della situazione sul: “Non è il momento giusto per cambiare allenatore – afferma subito il collega -.