L’Iran conferma l’arresto di Cecilia Sala per violazione delle leggi islamiche possibile scambio con Abedini Najafabadi?

, cittadina italiana, si è recata in Iran il 13 dicembre 2024 con un visto da giornalista ed è stata arrestata il 19 dicembre 2024 perdella legge della Repubblica islamica del”: è con questo lancio dell’agenzia di stampa ufficiale Irna, che cita una scarna dichiarazione del ministero della Cultura, che arriva ladeldi. Nel frattempo, il difensore di Mohamediano arrestato a Milano, ha presentato un’istanza alla Corte d’Appello in cui chiede gli arresti domiciliari. Lo apprende l’AGI dall’avvocato Alfredo De Francesco. Il rilascio della giornalista italiana sembrerebbe essere così una moneta di.“Siamo a conoscenza della denuncia di arresto in Iran della giornalista italiana”, ha dichiarato un portavoce del dipartimento di Stato americano etichettando come prassi i fermi disposti dalle autorità iraniane: “Sfortunatamente il regime iraniano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti altri Paesi, spesso per utilizzarli come leva politica”.