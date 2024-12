Ilgiorno.it - Il coro Desdacia raccoglie fondi. Concerto benefico in parrocchia

Dare il proprio contributo alle associazioni che si occupano di chi è in difficoltà è nel dna delCittà di Sondrio diretto dal maestro Diego Ceruti. La compagine offrirà il primodel 2025 a favore di Univale onlus che opera in provincia dal 1990. L’associazione presieduta da Maria Pia Pasini segue i malati oncologici e le loro famiglie dal primo insorgere della malattia e li accompagna durante il percorso verso la guarigione con azioni concrete e mettendo a disposizione dei malati in day hospital e di chi li assiste i quattro monolocali di Casa Fabrizio. Di fronte a tanto impegno, ilintende fare la propria parte, come già in precedenza per i malati di Alzheimer e per AISla sezione di Sondrio. Per chi desideri iniziare l’anno nuovo con una buona azione, l’appuntamento da non perdere è quello di sabato alle 21 nella chiesa del Sacro Cuore a Sondrio con ilVoci d’Epifania.