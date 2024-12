Liberoquotidiano.it - È LUI L'UOMO DELL'ANNO Perché Benito Mussolini è ancora l'ossessione della sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel nostro mazzo di carte erano rimasti in pochi: Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei e un paio di jolly, nessun italiano, ma spuntava sempre un buon motivo che ci consigliava di aspettare. Questo è scontato, quest'altro non strappa il sorriso, la motosega'argentino è ottima, ma. vabbè dai, poi vediamo. Siamo andati avanti a discutere per tutto dicembre, alla ricerca del campione, fino all'altro ieri, quando mentre già scorrevano i titoli di coda del 2024, è apparso chiaro a noi tutti quel che avevamo sotto il naso fin dal principio: è passato un altrodi surreali polemichesul ritorno del fascismo e sul fantasma dia Palazzo Chigi. Dunque. l'. è Lui. Lo sghignazzo generale durante la riunione di redazione è stato il segnale per il visto si stampi, una scelta in perfetto stile Libero.