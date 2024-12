Lanazione.it - Diciassettenne ucciso a coltellate, caccia ai killer di Mou. Sagome e voci nelle telecamere: “Corri, corri, corri”

Firenze, 30 dicembre 2024 – Avrebbe dovuto prendere il bus, il 30 diretto alla stazione da dove un treno lo avrebbe riportato a casa, a Certaldo. Ma su quel bus, Mou non è mai salito. Sarebbe però rimasto improvvisamente solo, senza più gli amici. Solo, forse perché gli altri se ne sono andati, impauriti dal tremendo epilogo della notte di Campi Bisenzio. O forse, chi ha aggredito il 17enne Maati Moubakir ne ha approfittato proprio perché, per qualche motivo, il gruppetto con cui Mou aveva raggiunto la periferia fiorentina da Certaldo non era più con lui. Sono domande a cui l’inchiesta aperta dal pm Antonio Natale, affidata ai carabinieri della compagnia di Signa e ai colleghi del nucleo investigativo di Borgo Ognissanti, sta provando a dare risposte. I primi a essere cercati, già dalla mattinata di ieri, sono proprio gli amici del 17enne, che hanno passato la serata con lui.