Berrettini eliminato al primo turno a Brisbane

AGI - Matteosi ferma alalInternational presented by Evie, Atp 250 sul duro (Australia, montepremi 766.290 dollari) al Queensland Tennis Centre. Il 28enne tennista romano, numero 34 del mondo, è stato sconfitto per 3-6 6-3 6-4 dal 30enne 'padrone di casa' Jordan Thompson, numero 26 Atp e testa di serie numero 8.aveva vinto entrambi i datati confronti diretti, in un Future in Italia nel 2015 e al secondodello US Open 2019, dove sarebbe diventato ilitaliano in semifinale dopo 42 anni. Altri risultati di: Benjamin Bonzi (Fra) b. Alejandro Tabilo (Chi) 6-7(8) 7-6(5) 6-4; Nicolas Jarry (Chi) b. Mario Navone (Arg) 7-5 7-6(7); Alex Michelsen (Usa) b. Christopher O'Connell (Aus) 6-4 4-6 7-6(10); Yoshihito Nishioka (Jpn) b.